"توازن الردع الخامسة".. "الحوثيون" يكشفون تفاصيل عملية استهداف السعودية! (فيديو)

أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن (الحوثيون)، اليوم الأحد، تنفيذ عملية وصفتها بـ"الهجومية والكبيرة والمشتركة باتجاه العمق السعودي" حملت عنوان "عملية توازن الردع الخامسة".

وقال المتحدّث باسم "الحوثيين"، العميد يحيى سريع، إنّ "سلاح الجو المسيّر والقوةُ الصاروخيةُ نفّذا عملية هجومية كبيرة ومشتركةً باتجاهِ العمقِ السعودي، عملية (توازنُ الردعِ الخامسة)".

وأوضح أنّه "تم تنفيذ العملية بصاروخ "باليستي" نوع (ذوالفقار) و15 طائرة مسيّرة منها 9 طائرات مسيّرة نوع "صماد 3" استهدفت مواقعَ حساسة في العاصمة السعودية الرياض، و6 طائرات مسيرّة نوع "قاصف 2k" استهدفت مواقعَ عسكريةً في مناطقِ أبها وخميسِ مشيط".

وأشار إلى أنّ "العملية استمرت من مساءِ أمسِ السبت وحتى صباحِ اليوم، وكانت الإصابات دقيقة".

وأكّد العميد سريع أنّ العمليات "مستمرة وستتوّسعُ أكثرَ فأكثر"، داعياً سكانِ تلك المناطقِ إلى "الابتعاد عن كافةِ المواقعِ والمطاراتِ العسكريةِ أو التي قد تُستخدمُ لأغراضٍ عسكرية".

بيان عملية توازن الردع الخامسة التي استهدفت العمق السعودي في الرياض ومنطقتي أبها والخميس.. pic.twitter.com/fDqN08I8eR — العميد يحيى سريع (@army21ye) February 28, 2021