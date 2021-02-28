سقوط أم هبوط اضطراري.. أنباء متضاربة حول حادث المروحية الروسية في سوريا

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن مروحية تابعة لها نفذت هبوطاً اضطرارياً لأسباب فنية في شمال شرقي سوريا، موضحة أنّ أفراد طاقمها على قيد الحياة، وذلك وسط تضارب للمعلومات بعد ورود أنباء عن "سقوط" المروحية الروسية ومقتل قائدها.

وأكدت الوزارة أن الحادث وقع اليوم الأحد أثناء تنفيذ مروحية من طراز "مي-35" دورية جوية فوق محافظة الحسكة، مشيرة إلى أنّ أفراد طاقمها نقلوا على وجه السرعة إلى المطار وليس هناك أي خطر على حياتهم.



ولفتت الوزارة إلى أن طاقم المروحية أكّد عدم تعرضها لإطلاق النار، بحسب ما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وكانت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" تحدّثت عن وجود أنباء عن سقوط طائرة مروحية روسية بين قريتي الريحانية والقاسمية الواقعتين غرب ناحية تل تمر بريف محافظة الحسكة في شمال شرقي سوريا.

وأشارت "سانا" إلى وجود أنباء عن مقتل الطيّار وإصابة آخرين من طاقم الطائرة.

#عاجل ||#مراسل_سانا :أنباء عن سقوط طائرة مروحية روسية بين قريتي #الريحانية و #القاسمية الواقعتين غرب ناحية #تل_تمر بريف #الحسكة الشمالي الغربي وأنباء عن استشهاد الطيار وإصابة آخرين من طاقم الطائرة. — سانا عاجل (@SanaAjel) February 28, 2021

من جهتها، نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن أحد قادة قوات الأمن الداخلي الكردية قوله إنّ الحادث أسفر أيضاً عن 3 جرحى من الروس.



وأكدت قوات الأمن الداخلي في تل تمر لـ"سكاي نيوز" سقوط الطائرة في تمام الساعة التاسعة من صباح الأحد.



وبحسب ما نقلت "سكاي نيوز" عن مصادر عسكرية، فإنّ منطقة "سقوط" الطائرة لا تبعد سوى كيلومترين عن إحدى القواعد الروسية في المنطقة.