عربي-دولي

في ايران... 60 الف حالة وفاة بسبب كورونا

Lebanon 24
28-02-2021 | 15:30
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 تخطت الحصيلة الرسمية لعدد الوفيات جراء فيروس كورونا في إيران عتبة 60 ألف شخص، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اليوم، ونقلا عن وكالة "فرنس برس".

وأفادت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري أن "الجمهورية الإسلامية، أكثر دول الشرق الأوسط تأثرا بجائحة كوفيد-19، سجلت حتى اليوم وفاة 60073 شخصا، من أصل إجمالي عدد المصابين الذي بلغ مليونا و631 ألفا و169 شخصا".
 
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