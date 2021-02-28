عربي-دولي

إسرائيل توسع من جمع معلوماتها.. فهل تتخذ قرارا عسكريا قريبا؟

Lebanon 24
28-02-2021 | 17:00
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أمر بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، بتوسيع نطاق جمع المعلومات حول الاتفاق النووي الإيراني.

وأفاد الموقع الإلكتروني الإخباري "واللا"، بأن غانتس أمر بتوسيع نطاق جمع المعلومات حول الاتفاق النووي الإيراني، بعيدا عن أعين مفتشي وكالة الطاقة الذرية.

وذكر الموقع العبري أن غانتس أمر الجيش الإسرائيلي بتوسيع نطاق جمع المعلومات الاستخبارية حول إيران بشكل عام، والمشروع النووي بأكمله، وذلك كله بهدف كشف انتهاكات العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، والأنشطة الإيرانية المختلفة، وذلك كله بعيدا عن أعين مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد الموقع ان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قسَّم عملية جمع المعلومات حول الاتفاق النووي الإيراني بالتنسيق مع غانتس إلى عدة مستويات، المستوى الأعلى يتعلق بتعديل الاستراتيجية، بهدف التعاطي مع التطورات الجارية بين الغدارة الأمريكية الجديدة وإيران، على أن يكون هذا التنسيق بين مكتب رئيس الوزراء ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية معا.

وأشار الموقع العبري إلى ان هذه الفترة الراهنة، وحتى إجراء الانتخابات البرلمانية للكنيست الـ"24"، المقررة في 23 من آذار المقبل، فإن لن يتم اتخاذ أي قرار عسكري أو سياسي بهذا الشأن، أي فيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني، وذلك بسبب وجود خلافات حقيقية بين نتنياهو وغانتس، وكذلك مع وزير الخارجية غابي أشكنازي أيضا.
المصدر: سبوتنيك
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