نقل المعارض الروسي أليكسي نافالني إلى السجن لقضاء عقوبته

أعلنت هيئة حكومية روسية اليوم أن المعارض أليكسي نافالني وصل إلى منطقة تبعد 200 كيلومتر شرق موسكو، حيث سيتم نقله لاحقا إلى مؤسسة عقابية لقضاء عقوبته، حسبما نقلت وكالة "فرنس برس".



وقالت لجنة المراقبة العامة في موسكو: "وصل أليكسي نافالني إلى مؤسسة السجون الروسية في منطقة فلاديمير لتنفيذ عقوبته"، موضحة أنه سيخضع أولا للحجر الصحي قبل نقله إلى إحدى المؤسسات العقابية في المنطقة.