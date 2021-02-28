عربي-دولي

بومبيو يتهم بايدن بخدمة مصالح الصين

Lebanon 24
28-02-2021 | 16:30
A-
A+
Doc-P-798226-637501207573227537.jpg
Doc-P-798226-637501207573227537.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، خلال كلمة ألقاها في المؤتمر السنوي للقوى السياسية المحافظة في أورلاندو بولاية فلوريدا إن سياسة إدارة جو بايدن، تجاه الصين ستضعف الاقتصاد الأمريكي وتمنح بكين ميزة.

وأشار بومبيو، إلى أن وقف بناء خط أنابيب Keystone XL الممتد من كندا إلى الولايات المتحدة "دمر" عشرة آلاف وظيفة.

وشكك الدبلوماسي في أن السلطات ستفي بوعدها بتوظيف الموظفين المفصولين في الشركات المنتجة للبطاريات الشمسية.

ونقلت "بوليتيكو" عنه قوله "يمكنك أن تطمئن إلى أن الألواح الشمسية الرخيصة القادمة من الصين ستتدفق إلى أمريكا بشكل لم يسبق له مثيل. وهذا لن يفيد الولايات المتحدة بأي شيء".
كما انتقد بومبيو قرار بايدن تجديد مشاركة الولايات المتحدة في اتفاقية باريس للمناخ. ووفقا له، فإن بكين "سعيدة للغاية" بهذه الخطوة، لأن الاقتصاد الأمريكي سيتكبد خسائر من الالتزامات الجديدة.

وفي كانون الثاني، وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، بومبيو بـ "المهرج". جاء البيان بعد أن أعلن الدبلوماسي الأمريكي الإبادة الجماعية للأويغور في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم. وفقا لبكين، بهذه الكلمات، قدم بومبيو نفسه على أنه مهرج وأضحوكة للعالم أجمع.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
21:00 | 2021-02-28
20:30 | 2021-02-28
20:00 | 2021-02-28
19:30 | 2021-02-28
19:00 | 2021-02-28
18:30 | 2021-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website