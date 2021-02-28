آثار صاروخ "حوثي" داخل بيت مواطن سعودي (صور)

كشفت صورٌ نشرتها وكالة الأنباء السعودية، ما لحق بمنزل مواطن في العاصمة الرياض، من أضرار، من جراء الشظايا التي انتشرت عند اعتراض صاروخ باليستي أطلقته جماعات "الحوثي.وأظهرت الصورة ضررا بالغا في سقف البيت الذي تداعى من جراء الشظايا، بينما تناثرت أجزاء منه، وسط كومة من الغبار. وبحسب "واس"، فإن مجموعات الحوثي أطلقت هذا الصاروخ الباليستي ليلة السبت، في عزم على استهداف المدنيين والأعيان المدنية.وذكر المصدر أن استهداف المدنيين بهذه الطريقة يندرج ضمن جرائم الحرب، بموجب القوانين الدولية.