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آثار صاروخ "حوثي" داخل بيت مواطن سعودي (صور)

Lebanon 24
28-02-2021 | 17:50
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كشفت صورٌ نشرتها وكالة الأنباء السعودية، ما لحق بمنزل مواطن في العاصمة الرياض، من أضرار، من جراء الشظايا التي انتشرت عند اعتراض صاروخ باليستي أطلقته جماعات "الحوثي.

وأظهرت الصورة ضررا بالغا في سقف البيت الذي تداعى من جراء الشظايا، بينما تناثرت أجزاء منه، وسط كومة من الغبار. وبحسب "واس"، فإن مجموعات الحوثي  أطلقت هذا الصاروخ الباليستي ليلة السبت، في عزم على استهداف المدنيين والأعيان المدنية.



وذكر المصدر أن استهداف المدنيين بهذه الطريقة يندرج ضمن جرائم الحرب، بموجب القوانين الدولية.

وفي مساء السبت وصباح الأحد، تمكنت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي واحد أطلقته جماعة الحوثي  تجاه مدينة الرياض، و6 طائرات دون طيار "مفخخة" تجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المنطقة الجنوبية وكذلك مدينة جازان وخميس مشيط.

المصدر: سكاي نيوز
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