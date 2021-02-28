قبل وبعد القصف.. صور جوية تظهر المواقع التي استهدفتها أميركا في سوريا

أظهرت مجموعة صور التقطت عبر من الأقمار الصناعية، مواقع مجموعات تدعمها إيران في سوريا قبل وبعد الضربات الجوية الاميركية التي استهدفتها قبل يومين، وفق ما ذكرت شبكة "CNN" الأميركية.

وقصفت الولايات المتحدة منتصف ليل الخميس 25 شباط بنى تحتية تستخدمها فصائل مسلحة موالية لإيران في شرق سوريا، ما أسفر عن مقتل 17 شخصاً على الأقل.

وتعدّ هذه العملية العسكرية هي الاولى لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن رداً على الهجمات الأخيرة التي استهدفت قوات من الجيش الأمريكي والتحالف الدولي في العراق.

ووصف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركي جون كيربي في بيان عملية القصف هذه بـ"الدفاعية"، مشيراً إلى أنها الضربات دمرت "بنى تحتية عديدة تقع في نقطة حدودية تستخدمها مجموعات مدعومة من إيران.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الضربة التي شنتها كانت "بتوجيه من الرئيس بايدن".