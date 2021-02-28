عربي-دولي

قبل وبعد القصف.. صور جوية تظهر المواقع التي استهدفتها أميركا في سوريا

Lebanon 24
28-02-2021 | 20:00
A-
A+
Doc-P-798265-637501343044567983.jpg
Doc-P-798265-637501343044567983.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أظهرت مجموعة صور التقطت عبر من الأقمار الصناعية، مواقع مجموعات تدعمها إيران في سوريا قبل وبعد الضربات الجوية الاميركية التي استهدفتها قبل يومين، وفق ما ذكرت شبكة "CNN" الأميركية.
وقصفت الولايات المتحدة منتصف ليل الخميس 25 شباط بنى تحتية تستخدمها فصائل مسلحة موالية لإيران في شرق سوريا، ما أسفر عن مقتل 17 شخصاً على الأقل.
وتعدّ هذه العملية العسكرية هي الاولى لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن رداً على الهجمات الأخيرة التي استهدفت قوات من الجيش الأمريكي والتحالف الدولي في العراق.
ووصف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركي جون كيربي في بيان عملية القصف هذه بـ"الدفاعية"، مشيراً إلى أنها الضربات دمرت "بنى تحتية عديدة تقع في نقطة حدودية تستخدمها مجموعات مدعومة من إيران.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الضربة التي شنتها كانت "بتوجيه من الرئيس بايدن".
 
 
 
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:03 | 2021-03-01
23:59 | 2021-02-28
23:30 | 2021-02-28
23:00 | 2021-02-28
22:30 | 2021-02-28
22:00 | 2021-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website