بومبيو عن قاسم سليماني مستهزئاً: "رحمه الله"

تباهى مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي السابق، السبت، بقتل حكومة بلاده، في عهد رئيسه دونالد ترامب، القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني قرب مطار بغداد، مترحماً عليه باستهزاء.

وخلال مشاركته في نشاط لحزبه الجمهوري بولاية فلوريدا، وفي معرض انتقاده لما يراه تراخيا للإدارة الجديدة في التعاطي مع إيران بعد إعلان البيت الأبيض رغبته في التفاوض حول الاتفاق النووي مع طهران مجددا، قال بومبيو متباهيا ومدافعا عن سياسة حكومته الخارجية أمام الحضور: "كم واحد منكم يتذكر قاسم سليماني؟"، ليرد بنفسه مستهزءاً: "رحمه الله. لم يسبب مرة أخرى مشاكل للأمريكيين' منذ قتله".

وأضاف: "إنني فخور بقتالنا.. لقد قلبنا الوضع الساكن رأساً على عقب".