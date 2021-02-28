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عربي-دولي
الدفاعات السورية تتصدى لصواريخ.. عدوان اسرائيلي يستهدف دمشق
Lebanon 24
28-02-2021
|
22:30
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أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بسماع دوي انفجارات في سماء محيط مدينة دمشق وسط أنباء عن عدوان إسرائيلي جديد.
وقالت الوكالة إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ معادية في سماء دمشق.
وفي السياق، قال مصدر عسكري سوري أنّ "إسرائيل نفذت عدواناً جوياً من اتجاه الجولان المحتل واستهدفت مواقع في محيط دمشق"، وأضاف: " دفاعاتنا الجوية تصدت لللصواريخ الإسرائيلية وأسقطت معظمها".
وتزامناً، أعلنت الوكالة أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت باختطاف الشاب محمد جاسم المحمد (17 عاما) من أبناء قرية العشة أثناء رعيه للماشية في حرش كودة بريف القنيطرة الجنوبي قرب خط فض الاشتباك.
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