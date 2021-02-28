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عربي-دولي
أمير قطر يجري اتصالاً هاتفياً بولي العهد السعودي.. هذا ما بحثه الطرفان
Lebanon 24
28-02-2021
|
23:59
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أجرى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اتصالاً هاتفياً بولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، تناول آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وفق بيان للديوان الأميري القطري، الأحد.
وأكد أمير قطر دعمه للسعودية، حكومة وشعباً، "وعلى كل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار وسيادة المملكة، واعتبار استقرارها جزءا لا يتجزأ من استقرار دولة قطر ومنظومة مجلس التعاون الخليجي".
وشدد الطرفان، في الاتصال الهاتفي، على ضرورة تعزيز العمل العربي والخليجي المشترك، وفق ما جاء في البيان القطري.
ويأتي اتصال أمير قطر مع بن سلمان بعد أيام من الكشف عن فحوى تقرير مكتب الاستخبارات الوطنية الأميركية حول مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، إذ أشار إلى أن بن سلمان، "أجاز" عملية اغتيال أو اعتقال خاشقجي.
وقال التقرير الأميركي إن، بن سلمان، كانت لديه "سيطرة مطلقة" على أجهزة الاستخبارات والأمن في المملكة منذ عام 2017، "ما يجعل من المستبعد جدا أن يكون مسؤولون سعوديون قد نفذوا عملية كهذه من دون الضوء الأخضر الصادر عن الأمير".
ورفضت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، ما جاء في التقرير الأميركي الذي وصفته بـ"المؤسف"، ويتضمن "استنتاجات خاطئة"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).
وقتل، خاشقجي، الكاتب بصحيفة "واشنطن بوست" داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من أكتوبر عام 2018، على يد عملاء سعوديين، ويعتقد أن أوصاله قطعت، وفقا للمدعي العام التركي.
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