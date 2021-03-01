ترامب في أول إطلالة له بعد مغادرة البيت الأبيض: إدارة بايدن سيئة

في أول اطلالة له عقب مغادرته البيت الأبيض، قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في كلمة له في الملتقى السنوي للمحافظين الأميركيين أنّه "لا ينوي تشكيل حزب جديد"، مؤكداً أن "الحزب الجمهوري متحد وأكثر قوة من السابق".

وأضاف: "مسيرتنا الرائعة التي بدأناها قبل 4 سنوات كانت غير مسبوقة وناجحة وهي لم تنتهِ بعد".

وأردف: "نحنُ ننتمي إلى الحزب الجمهوري وسنحارب الاشتراكيين والشيوعيين، وسنصبح أكثر قوة مما كنا عليه في السابق".

وقال: "كنا نعلم جميعاً أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستكون سيئة لكن لم يتخيل أحد منا أنهم سيكونون بهذا السوء". وأضاف: "بايدن فشل في حماية أمن الولايات المتحدة".