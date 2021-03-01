الضربات الأميركية الأخيرة: الرسالة الصحيحة إلى طهران

كتب جيمس ستافريديس ( قائد عسكري سابق لحلف الناتو ) في "الشرق الاوسط": تعد الغارة الأميركية، من حيث مستوى القوة العسكرية المستخدمة، من قبيل الاختيارات المعتدلة من جانب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن، وكان الغرض منها واضحاً للغاية، ويتمثل في البعث برسالة إلى الحكومة الإيرانية، بدلاً من التسبب في إلحاق الأضرار الفادحة والخسائر الجسيمة. عكست الهجمة الأميركية الأخيرة الردَّ العسكريَّ المناسب والمبرر على الهجمات الصاروخية التي شُنت أخيراً على القواعد الأميركية في العراق، والتي تعمل فيها القوات الأميركية وقوات التحالف جنباً إلى جنب مع المتعاقدين المدنيين على تدريب القوات العسكرية العراقية. وتسببت تلك الهجمات الصاروخية في مقتل وإصابة جندي أميركي واحد على الأقل.

وبصفة عامة، يمكن اعتبار الأمر برمته جزءاً من جولة التصعيد التي بدأت باغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في كانون الثاني من العام الماضي، الذي كان قد وجَّه كثيراً من الضربات والهجمات التي أسقطت كثيراً من القوات الأميركية في المنطقة. وأظن أنَّ رسالة الإدارة الأميركية تفيد: «إنكم تحصدون ما زرعتم في النهاية».

ينبغي أن يكون واضحاً، سواء من واقع الهجمات الإيرانية على القواعد الأميركية وهذا الرد العسكري المتواضع، أن المسار أمام إيران سوف يكون معقداً ومشحوناً للغاية. ولقد قال كيربي، وهو أدميرال متقاعد وأحد أكثر المتحدثين الرسميين خبرة وكفاءة على الإطلاق في الصعود إلى منصة وزارة الدفاع الإعلامية، كل ما يمكن قوله من الكلمات الواصفة الصحيحة: «الرد الملائم»، و«التشاور مع شركاء التحالف»، و«الرسالة الواضحة للغاية». والرسالة التي جرى إرسالها بسيطة للغاية: أوقفوا التصرفات الرعناء ودعونا نبدأ الحديث معاً.

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