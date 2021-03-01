16
o
بيروت
20
o
طرابلس
13
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
13
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
ادارة بايدن "الشرق اوسطية": شخصيات هامشية ضرورة لأي محاولة لكسب المعركة الأولى
Lebanon 24
01-03-2021
|
06:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
اللاعبون الأساسيون في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن معروفون للجميع تقريباً، سواء أكان وزير الخارجية أنتوني بلينكن، أو وزير الدفاع لويد أوستن، أو رئيس المخابرات المركزية ويليام بيرنز، مع أن استيعابنا لقدرات بيرنز ما زال ناقصاً باستثناء مَن عملوا معه بشكل مباشر عندما كان سفيراً لأميركا لدى الأردن، أو عندما كان نائباً لوزير الخارجية في عهد أوباما، وبيرنز يتحدث ويقرأ ثلاث لغات بطلاقة إحداها العربية. ومن الصعب جداً تضليله، فهو يعرف المنطقة مثلما يعرف كفّ يده.
قراءة إدارة بايدن من أطرافها تكشف لنا الكثير عن عملية نسج القصة الأميركية عن الشرق الأوسط. وأبدأ بشخصية تبدو هامشية وهي سمانثا بور، المسؤولة عن المعونة الأميركية... سمانثا بور ليست ككل من سبقها في إدارة المعونة الأميركية التي كانت مجرد إدارة تابعة للخارجية الأميركية؛ إذ تم في عهد بايدن رفع مستوى هذه الإدارة إلى وزارة، وتجلس سمانثا بور على طاولة الحوار السياسي برتبة وزير وناشطة حقوق الإنسان، وسفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة في إدارة باراك أوباما. وبهذا يصبح ربط بايدن المعونة الأميركية بحقوق الإنسان وقوة المجتمع المدني والديمقراطية، أمراً لا يقبل الجدل أو المماطلة أو التنصل، فهو جزء أصيل من أعمدة خيمة بايدن السياسية.
أما الشخص الثاني الذي يبدو كأنَّه مسؤول هامشي في السياق الوزاري أو سياق صناعة القرارات فهو روبرت مالي، مسؤول الملف الإيراني ورئيس مجموعة الأزمات السابق. قراءة من الهامش قد تكشف لنا الكثير عن طبيعة ومادة نسيج القصة الشرق أوسطية في إدارة بايدن. لقراءة المقال كاملاً
إضغط هنا.
تابع
الأكثر قراءة
فنان لبناني يُعلن حمل زوجته وهي شقيقة إعلامية شهيرة.. هكذا زف الخبر
Lebanon 24
فنان لبناني يُعلن حمل زوجته وهي شقيقة إعلامية شهيرة.. هكذا زف الخبر
09:00 | 2021-02-28
28/02/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال حايك يضرب من جديد.. هذا ما قاله عن العلاقة بين الضاحية وبكركي (فيديو)
Lebanon 24
ميشال حايك يضرب من جديد.. هذا ما قاله عن العلاقة بين الضاحية وبكركي (فيديو)
10:48 | 2021-02-28
28/02/2021 10:48:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع جديد بسعر الدولار.. هكذا افتتحت اليوم السوق الموازية
Lebanon 24
ارتفاع جديد بسعر الدولار.. هكذا افتتحت اليوم السوق الموازية
08:57 | 2021-02-28
28/02/2021 08:57:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. بيان هام من "إدارة الكوارث" بشأن تخفيف قيود الإغلاق
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. بيان هام من "إدارة الكوارث" بشأن تخفيف قيود الإغلاق
21:57 | 2021-02-28
28/02/2021 09:57:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا قرأ حزب الله خطاب البطريرك الماروني في سبت الحشد
Lebanon 24
هكذا قرأ حزب الله خطاب البطريرك الماروني في سبت الحشد
10:00 | 2021-02-28
28/02/2021 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:45 | 2021-03-01
نتنياهو يتهم إيران بتفجير السفينة الإسرائيلية.. وهكذا أجاب لدى سؤاله عما إذا سترد تل أبيب
08:30 | 2021-03-01
قدم عروضا جنسية لإحدى الموظفات ولمس أخرى.. حاكم نيويورك يعترف: كنت أمزح!
08:00 | 2021-03-01
اللقطات الأولى للهجوم الإسرائيلي في سماء دمشق.. شاهدوا الفيديو
07:30 | 2021-03-01
هام للراغبين بالجنسية الإماراتية.. هؤلاء سيحصلون عليها!
07:00 | 2021-03-01
"سوبر كورونا" ترعب بريطانيا بعد اكتشاف إصابات بالفيروس
06:49 | 2021-03-01
كيف قرأ الامير بندر بن سلطان تقرير الـCIA عن مقتل الخاشقجي؟
فيديو
اللقطات الأولى للهجوم الإسرائيلي في سماء دمشق.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
اللقطات الأولى للهجوم الإسرائيلي في سماء دمشق.. شاهدوا الفيديو
08:00 | 2021-03-01
01/03/2021 08:55:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"يوفنتوس" يسقط بفخّ التعادل أمام "فيرونا" في الدوري الإيطالي (فيديو)
Lebanon 24
"يوفنتوس" يسقط بفخّ التعادل أمام "فيرونا" في الدوري الإيطالي (فيديو)
18:00 | 2021-02-28
01/03/2021 08:55:07
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقة عمرو دياب تكشف انها على علاقة بشاب عشريني (فيديو)
Lebanon 24
طليقة عمرو دياب تكشف انها على علاقة بشاب عشريني (فيديو)
18:00 | 2021-02-28
01/03/2021 08:55:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact