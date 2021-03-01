اللقطات الأولى للهجوم الإسرائيلي في سماء دمشق.. شاهدوا الفيديو

بثت وسائل إعلام سورية اللقطات الأولى لتصدي الدفاعات الجوية السورية للعدوان الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة دمشق.



وقالت وكالة "سانا" إن "الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ العدوان الإسرائيلي وأسقطت عددا منها دون أن تحدد طبيعة الأهداف.

في السياق، قال مصدر عسكري سوري أنّ "إسرائيل نفذت عدواناً جوياً من اتجاه الجولان المحتل واستهدفت مواقع في محيط دمشق"، وأضاف: " دفاعاتنا الجوية تصدت لللصواريخ الإسرائيلية وأسقطت معظمها".



وتزامناً، أعلنت الوكالة أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت باختطاف الشاب محمد جاسم المحمد (17 عاما) من أبناء قرية العشة أثناء رعيه للماشية في حرش كودة بريف القنيطرة الجنوبي قرب خط فض الاشتباك.