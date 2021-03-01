نتنياهو يتهم إيران بتفجير السفينة الإسرائيلية.. وهكذا أجاب لدى سؤاله عما إذا سترد تل أبيب

ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، باللوم على إيران في تفجير استهدف سفينة "إسرائيلية" بالخليج، لكنه تجنب الإجابة عن سؤال بشأن ما إذا كانت "إسرائيل" سترد.وفي اتهامه لإيران، قال نتنياهو: "كانت حقا عملية إيرانية...هذا واضح".وعندما سئل عما إذا كانت "إسرائيل" سترد على حادث الجمعة قبالة ساحل عمان، كرر نتنياهو تصريحاته السابقة بشأن عزمه "منع إيران من تطوير قدرات نووية".من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن "تقييمه المبدئي أن إيران" تقف وراء الهجوم على سفينة يملكها "إسرائيلي" يوم الخميس.وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة "Dryad Global" للأمن البحري، قالت إن سفينة تعرضت لانفجار في خليج عمان، يوم الخميس الماضي.وقالت "Dryad Global" التي تتخذ من لندن مقرا لها، إن "السفينة المعنية هي إم. في هيليوس راي، وهي سفينة لنقل السيارات مملوكة لشركة هليوس راي المحدودة وهي شركة "إسرائيلية" مسجلة في جزيرة آيل أوف مان.