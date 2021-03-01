ظريف يحذر أميركا وأوروبا!

وجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تحذيرا إلى كل من أميركا وأوربا، مما أسماه السلوك الخاطيء في اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية.

وبحسب وكالة إرنا الإيرانية، فقد حذر ظريف أميركا وأوربا من السلوك الخاطئ في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.تحذير ظريف جاء خلال اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية لمجلس الشورى الإيراني، اليوم الاثنين.وأكد وزير الخارجية الإيراني أن أي قرار ضد إيران في مجلس الحكام سيؤدي إلى ارتباك الأوضاع الحالية، مشيرا إلى أن بلاده قدمت شرحا لأعضاء مجلس الحكام حول الظروف الحالية.وقال ظريف: "نأمل أن نشهد تصرفا منطقيا، في اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية، وإذا لم نشهد ذلك فلدينا آليات".ولفت إلى ما قال إنها "المساعي الرامية لإصدار قرار ضد إيران في مجلس الحكام"، مضيفا: "أوروبا بدأت تحركا خاطئا في مجلس الحكام بدعم من أميركا، ونعتقد ان هذا التحرك سيؤدي إلى ارتباك الأوضاع الحالية".وأکد أن سفير إيران في فيينا قدم شرحا لأعضاء مجلس الحكام، بشأن ارتباك الأوضاع الحالية، آملا أن يتم اعتماد العقل في الموضوع، حسب تعبيره.وكانت وسائل إعلام غربية قد تناقلت عزم أميركا إصدار قرار ضد إيران في اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.يشار إلى أن رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية "علي أكبر صالحي"، كان قد أكد أن إيران سترد بالشكل المناسب إذا ما صدر عن مجلس الحكام قرار ضدها.