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طهران ترد على تصريحات نتانياهو بشأن حادث السفينة الإسرائيلية

Lebanon 24
01-03-2021 | 12:00
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ردّت الخارجية الإيرانية، الاثنين، على تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، واتهم فيها طهران بالوقوف وراءالهجوم على السفينة الإسرائيلية في مياه خليج عمان، يوم الجمعة الماضي.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان: "اتهام نتانياهو بشأن السفينة الإسرائيلية غير صحيح، وأمن الخليج مهم لطهران".
وفي تصريحات للإذاعة الإسرائيلية، قال نتانياهو الاثنين: "كانت حقا عملية إيرانية. هذا واضح"، حسبما نقلت "رويترز".
وشدد نتانياهو على أن بلاده لن تسمح لطهران بامتلاك قدرات نووية.
وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن وزير إسرائيلي قوله إن إيران "استخدمت ألغاما بحرية لضرب سفينة إسرائيلية الأسبوع الماضي".

المصدر: سكاي نيوز عربية
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