وصول أول سفير إماراتي إلى إسرائيل

حط محمد آل خاجة، أول سفير إماراتي لدى إسرائيل، صباح اليوم الاثنين، في مطار بن غوريون في تل أبيب.

جاء ذلك وفق ما أفادت به وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر صفحة "إسرائيل بالعربية" التابعة لها على "تويتر".

وقالت الخارجية: "أول سفير إماراتي لدى إسرائيل محمد محمود آل خاجة وصل قبل قليل إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي".

أول سفير إماراتي لدى إسرائيل محمد محمود آل خاجة وصل قبل قليل إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي وسيقوم بتقديم اوراق اعتماده الى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.@BarakRavid @AmbAlKhaja pic.twitter.com/K869LrBMTr — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 1, 2021

وأضافت أن آل خاجة سيقوم بتقديم أوراق اعتماده إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، lk دون إضافة مزيد من التفاصيل.

ومن المقرر أن يتم اصطحاب آل خاجة إلى فندق بتل أبيب حيث يخضع لفحص كورونا لمعرفة إن كان مصابا بالفيروس، وسوف يمكث في الفندق لانتظار النتيجة، بحسب ما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في وقت سابق.

وحال جاءت النتيجة سلبية، فسوف يذهب إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية لتقديم نسخة من أوراق اعتماده لمدير عام الوزارة، ليلتقي بعدها وزير الخارجية غابي أشكنازي.

ومن المقرر أن يقدم آل خاجة أيضا أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، ليلتقي بعدها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وفي السابع عشر من شهبر شباط المنصرم، أعلن آل خاجة، إطلاق حسابه الرسمي مستهلا بتغريدة نشرها باللغة العبرية.

وفي 24 كانون الثاني الماضي، أعلنت إسرائيل، افتتاح سفارة لها في العاصمة الإماراتية أبوظبي، لتصبح الإمارات بذلك أول دولة خليجية تشهد افتتاح سفارة للدولة العبرية.