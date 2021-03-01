عربي-دولي

الكرملين: بايدن لم يطرح مسألة ضمّ القرم أثناء اتصاله بوتين

Lebanon 24
01-03-2021 | 12:30
A-
A+
Doc-P-798484-637501989254307629.jpg
Doc-P-798484-637501989254307629.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكّد الناطق باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، أنّ الرئيس الأميركي، جو بايدن، لم يطرح مسألة ضمّ روسيا لشبه جزيرة القرم أثناء اتصاله مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
 
ورداً على سؤال صحافي في ما إذا طرح جو بايدن مسألة القرم أثناء مكالمته الهاتفية مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، وفي ما إذا ربط هذا الموضوع بآفاق تطوير العلاقات بين البلدين أجاب بيسكوف: "لا".

وأعلن بايدن سابقاً أن الولايات المتحدة لن تعترف أبدا بتبعية القرم لروسيا وستعمل على معاقبة روسيا بسبب ما سماه بـ"عدوانها" في أوكرانيا. وقال إنّ "القرم هي أوكرانية"، بحسب ما ذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية. 

المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:21 | 2021-03-01
15:44 | 2021-03-01
15:00 | 2021-03-01
14:30 | 2021-03-01
14:00 | 2021-03-01
13:30 | 2021-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website