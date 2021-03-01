الكرملين: بايدن لم يطرح مسألة ضمّ القرم أثناء اتصاله بوتين

أكّد الناطق باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، أنّ الرئيس الأميركي، جو بايدن، لم يطرح مسألة ضمّ روسيا لشبه جزيرة القرم أثناء اتصاله مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ورداً على سؤال صحافي في ما إذا طرح جو بايدن مسألة القرم أثناء مكالمته الهاتفية مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، وفي ما إذا ربط هذا الموضوع بآفاق تطوير العلاقات بين البلدين أجاب بيسكوف: "لا".



وأعلن بايدن سابقاً أن الولايات المتحدة لن تعترف أبدا بتبعية القرم لروسيا وستعمل على معاقبة روسيا بسبب ما سماه بـ"عدوانها" في أوكرانيا. وقال إنّ "القرم هي أوكرانية"، بحسب ما ذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية.



