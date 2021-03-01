عربي-دولي

الوطن العربي يشهد ظاهرة فلكية لم تحدث منذ 30 عاما.. متى وأين؟

Lebanon 24
01-03-2021 | 13:00
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تشهد المنطقة العربية ظاهرة فلكية فريدة لم تحدث منذ ثلاثين عاما، وهي وقوع كوكب المريخ بالقرب من عنقود نجوم الثريا. وبحسب ما أكدته الجمعية الفلكية بجدة، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، فإن هذا الاقتران سيكون مساء الأربعاء في 3 آذار الجاري. 

وأكدت الجمعية أن 2.6 درجة هي مسافة الفصل بين كوكب المريخ وعنقود نجوم الثريا في هذه الليلة، والتي تعد أقرب اقتران لهما منذ 20 كانون الثاني1991، بما يقدر ب30 عاما.

وقد صرح ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أنه سيكون من السهل رؤية كوكب المريخ بالعين المجردة على الرغم من خفوت لمعانه مقارنة بالأشهر الأربعة الماضية، لافتا إلى وجود حاجة لاستخدام المنظار أو التصوير لرؤية عنقود نجوم الثريا قرب الكوكب الأحمر من داخل المدن.
 

وسيكون الاقتران متاحا للتصوير الفلكي، فالمريخ وعنقود الثريا لامعان بدرجة كافية لتصويرهما بواسطة الهواتف الذكية والكاميرات الرقمية، فمن خلال عدسة ذات طول بؤري يبلغ 200 ميليمتر مع كاميرا رقمية بحساس بنظام (APS -C) سيكون التصوير جيد.

جدير بالذكر، أن اقتران المريخ والثريا هذه السنة لن يتكرر بنفس المسافة الظاهرية مرة أخرى حتى 4 شباط 2038.
المصدر: سبوتنيك
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