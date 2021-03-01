الوطن العربي يشهد ظاهرة فلكية لم تحدث منذ 30 عاما.. متى وأين؟

تشهد المنطقة العربية ظاهرة فلكية فريدة لم تحدث منذ ثلاثين عاما، وهي وقوع كوكب المريخ بالقرب من عنقود نجوم الثريا. وبحسب ما أكدته الجمعية الفلكية بجدة، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، فإن هذا الاقتران سيكون مساء الأربعاء في 3 آذار الجاري.وأكدت الجمعية أن 2.6 درجة هي مسافة الفصل بين كوكب المريخ وعنقود نجوم الثريا في هذه الليلة، والتي تعد أقرب اقتران لهما منذ 20 كانون الثاني1991، بما يقدر ب30 عاما.وقد صرح ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أنه سيكون من السهل رؤية كوكب المريخ بالعين المجردة على الرغم من خفوت لمعانه مقارنة بالأشهر الأربعة الماضية، لافتا إلى وجود حاجة لاستخدام المنظار أو التصوير لرؤية عنقود نجوم الثريا قرب الكوكب الأحمر من داخل المدن.