الوطن العربي يشهد ظاهرة فلكية لم تحدث منذ 30 عاما.. متى وأين؟

تشهد سماء #السعودية والوطن العربي بعد غروب الشمس يوم الأربعاء 3 مارس 2021 وبداية الليل وقوع #المريخ بالقرب مع عنقود #الثريا حيث سيفصل بينهما 2.6 درجة وهو أقرب اقتران لهما منذ 30 سنة وهناك حاجة لاستخدام المنظار أو التصوير لرؤية عنقود الثريا قرب الكوكب الأحمر من داخل المدن pic.twitter.com/UZPhoDT69k
— الجمعية الفلكية بجدة (@JASsociety) February 28, 2021
تشهد سماء #السعودية والوطن العربي بعد غروب الشمس يوم الأربعاء 3 مارس 2021 وبداية الليل وقوع #المريخ بالقرب مع عنقود #الثريا حيث سيفصل بينهما 2.6 درجة وهو أقرب اقتران لهما منذ 30 سنة وهناك حاجة لاستخدام المنظار أو التصوير لرؤية عنقود الثريا قرب الكوكب الأحمر من داخل المدن pic.twitter.com/UZPhoDT69k