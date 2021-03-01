إسبانيا.. الشرطة تنفّذ عملية أمنية في أروقة ملعب "برشلونة"

كشفت تقارير عالمية أنّ الشرطة الإسبانية تنفّذ عملية في ملعب نادي "برشلونة" الإسباني بإقليم كاتالونيا، في ظلّ اتهامات بالفساد تطال رئيس النادي السابق، جوسيب بارتوميو.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن المتحدث باسم الشرطة قوله، إنّ الشرطة تنفذ عملية أمنية في ملعب نادي "برشلونة"، موضحاً أنّها عملية "بحث ومصادرة واعتقالات"، ضمن عملية مكافحة الجرائم الاقتصادية داخل مقر "برشلونة"، من دون أن تقدم أي تفاصيل أخرى.

وكانت وسائل إعلام إسبانية، قد قالت إنّ تلك العملية مرتبطة بالقضية المعروفة باسم "برشلونة غيت"، التي اندلعت العام الماضي، والتي تم اتهام مسؤولين في النادي بشن حملة تشهير ضد لاعبين حاليين وسابقين، لانتقادهم النادي الكاتالوني ورئيسه آنذاك، بارتوميو.



وكان بارتوميو ومجلس إدارته قد قدموا استقالتهم العام الماضي، وسط تداعيات الجدل الدائر حول قائد الفريق، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في وقت كان النادي غارقًا في الاضطرابات السياسية والديون الناجمة عن جائحة فيروس "كورونا" المستجد.



وتأتي العملية الأمنية قبل أقل من أسبوع، من إجراء الانتخابات الرئاسية في النادي الكاتالوني.