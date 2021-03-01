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عربي-دولي
فلسطين.. مستوطن يدهس أغناماً وإسرائيل تطالب صاحب القطيع بإصلاح السيارة!
Lebanon 24
01-03-2021
|
14:30
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أقدم مستوطن إسرائيلي على دهس قطيع أغنام لأحد الفلسطينيين في منطقة أبو القندول بالأغوار الشمالية، اليوم الإثنين، فيما طالبت الشرطة الإسرائيلية صاحب القطيع بإصلاح سيارة المستوطن، بحسب ما ذكرت وكالة "معا" الفلسطينية للأنباء.
ونقلت الوكالة عن الناشط الحقوقي عارف دراغمة قوله إن "المستوطن دعس الأغنام أثناء عبورها الشارع، علماً أن القطيع يمكن رؤيته وهو يعبر الشارع من مسافة بعيدة جداً قبل وصول السيارة".
وأوضح أن الحادث أسفر عن نفوق 4 رؤوس ماشية، بالإضافة للعديد من الإصابات بينها.
وأضاف أنّ الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية التي حضرت إلى المكان طالبت مالك الماشية بإصلاح سيارة المستوطن الذي قام بعملية الدهس.
المصدر: وكالة معا
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