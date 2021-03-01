أرقام تكشف.. تأييد تلقي لقاحات كورونا يزداد في العَديد من الدّول

كشفت دراسة دولية جديدة أنّ اقتناع الناس بتلقي اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" يزداد في العديد من الدول.



وتأتي هذه الدراسة في ظل الكثير من الشكوك التي رافقت اللقاحات، فضلاً عن المعلومات المضللة التي ارتبطت بها وجرى تداولها بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً لوكالة "فرانس برس"، فإن هذه الدراسة الجديدة أجريت في 6 بلدان هي: فرنسا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، ألمانيا، السويد، واليابان، وقد أظهرت اتجاهاً تصاعدياً في اقتناع الناس بأخذ اللقاحات مقارنة مع نهاية العام 2020.



وفي فرنسا، قال 59% من المشاركين في الاستطلاع إنهم مستعدون لتلقي لقاح مقابل 40% فقط في كانون الأول الماضي. أما في السويد، فقد أيد 76% من المستطلعين الحصول على اللقاح مقابل 51% في أيلول 2020. وفي المملكة المتحدة، أبدى 89% من المستطلعين الحصول على اللقاح مقارنة بنسبة 65% في أيلول الماضي.