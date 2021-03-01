اليونيسيف: 2.3 مليون طفل في اليمن قد يواجهون سوء التغذية الحاد هذا العام

نشر الحساب الرسمي لمنظمة "اليونيسيف" التابعة للأمم المتحدة قصة طفلة يمنية تُدعى "غفران" تُكافح من أجل البقاء إذ أنها تعاني من سوء التغذية الحاد.

ووفقاً لليونيسيف، فإنّ غفران تبلغ من العمر 4 أشهر، وهي واحدة من بين 2.3 مليون طفل من المتوقع أن يعانوا من سوء التغذية الحاد هذا العام.

وتتلقى غفران العلاج في مستشفى تدعمه "اليونيسيف"، وهي فرصة قد لا تتسنى للكثير من الأطفال الآخرين.

وفي السياق، قالت المديرة التنفيذية لليونيسف هنريتا فور "إن تزايد عدد الأطفال الذين يعانون من الجوع في اليمن يجب أن يدفعنا جميعا للتحرك"، وأضافت: "سيموت المزيد من الأطفال مع كل يوم ينقضي دون القيام بالعمل اللازم".







في اليمن.. 16 مليون مواطن يعانون من الجوع

وتعمل اليونيسف مع شركائها على الأرض لدعم الأسر اليمنيّة التي تكافح للعيش والبقاء وسط النزاع المسلح والتدهور الاقتصادي وجائحة "كورونا".

يُشار إلى أنّ بيانات الأمم المتحدة تكشف أنّ حوالى 16 مليون مواطن يمثلون أكثر من نصف سكان اليمن، يعانون من الجوع.

وحذر مسؤول الإغاثة الأول في الأمم المتحدة مارك لوكوك حذر من أنّ 5 ملايين من هؤلاء على شفا المجاعة، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".