عربي-دولي

مسؤول يكشف: أغنياء من الصين يشترون مدارس وكليات في بريطانيا

Lebanon 24
01-03-2021 | 20:30
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نشر موقع "zerohedge" الالكتروني تقريراً كشف فيه أنّ المليارديرات الصّينيين الذين لهم صلات مباشرة بالحزب الشيوعي الصيني، يشترون المدارس في بريطانيا ويُغرقون المناهج بدعايتهم.

وبحسب الموقع، فإنّ هذه الحقائق البارزة كان أعلنها زعيم حزب بريكست البريطاني نايجل فاراج عبر حسابه على "تويتر"، إذ دعا إلى وقف هذا الاستيلاء الشيوعي على النظام التعليمي البريطاني.

قائمة بالمدارس البريطانية التي تخضع لرقابة الصين
ومع هذا، نشر فاراج عبر “تويتر” لائحة بأسماء المدارس الخاضعة للراقبة الصّينية، وهي على النحو التالي:

أبوتس بروملي سكول
بورنموث كوليجيت
سانت مايكل سكول
بوسورث كوليدج
بيدستون كوليدج
مدرسة ايبسويتش الثانوية
كينجسلي سكول
هيثفيلد نول سكول
ثيتفورد غرامر
ويسبتش غرامر
ريدلسورث هول
ميدلتون كوليدج
كاتس كوليدجز
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