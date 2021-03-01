"البنتاغون" يكشف تفاصيل جديدة عن ضربة سوريا.. هذا ما قاله مسؤول بارز

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن ضربة نفذتها الولايات المتحدة في سوريا الأسبوع الماضي، أسفرت عن مقتل عضو بجماعة مسلحة مدعومة من إيران وإصابة اثنين آخرين.



وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي للصحافيين: "سنواصل عملية التقييم، كما تعلمون، وإذا طرأ تغيير فسوف نخطركم بالتأكيد".