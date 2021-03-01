عربي-دولي

"البنتاغون" يكشف تفاصيل جديدة عن ضربة سوريا.. هذا ما قاله مسؤول بارز

Lebanon 24
01-03-2021 | 22:00
A-
A+
Doc-P-798601-637502269173999676.jpg
Doc-P-798601-637502269173999676.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن ضربة نفذتها الولايات المتحدة في سوريا الأسبوع الماضي، أسفرت عن مقتل عضو بجماعة مسلحة مدعومة من إيران وإصابة اثنين آخرين.

وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي للصحافيين: "سنواصل عملية التقييم، كما تعلمون، وإذا طرأ تغيير فسوف نخطركم بالتأكيد".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:30 | 2021-03-01
22:30 | 2021-03-01
21:44 | 2021-03-01
21:39 | 2021-03-01
21:30 | 2021-03-01
21:00 | 2021-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website