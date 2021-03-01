الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض عقوبات بحق أربعة مسؤولين روس

وافق الاتحاد الاوروبي الاثنين على فرض عقوبات على أربعة مسؤولين روس كبار في سلطات العدالة وإنفاذ القانون ضالعين في اعتقال معارض الكرملين اليكسي نافالني.وأفادت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس أن اسماء المسؤولين المشمولين بالعقوبات ستنشر في الجريدة الرسمية للتكتل الثلاثاء، بعد أن يوافق سفراء الدول الاعضاء على لائحة الشخصيات المستهدفة التي وضعتها بروكسل.وأوضح مصدران طلبا عدم ذكر اسميهما أنّ القائمة تتضمن رئيس إدارة السجون الروسية ألكسندر كلاشنيكوف ورئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين والمدعي العام ايغور كراسنوف وقائد الحرس الوطني فيكتور زولوتوف.وسيكون المسؤولون الروس أول المستهدفين بموجب نظام عقوبات جديد للاتحاد الأوروبي ضد مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان، دخل حيز التنفيذ في كانون الأول.وسيتم منع المسؤولين الروس من السفر إلى دول التكتل فيما ستجمد أي أصول يمتلكونها على أراضي الاتحاد.وأوقف أليكسي نافالني لدى عودته إلى موسكو في كانون الثاني/يناير من ألمانيا حيث كان يتعافى من محاولة تسميم اتهم نظام فلاديمير بوتين بالمسؤولية عنها. لكن موسكو نفت هذه الاتهامات مرارا.ومذاك، صدرت عدة إدانات قضائية بحق نافالني.وأثار سجن نافالني احتجاجات على مستوى البلاد شهدت اعتقال آلاف المتظاهرين وصدرت دعوات في الغرب لإطلاق سراح أبرز معارض لبوتين.والاسبوع الماضي، نددت الخارجية الروسية بعقوبات الاتحاد الأوروبي واعتبرتها معدة "بذريعة واهية"، واتهمت بروكسل "بالتدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة".