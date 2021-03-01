صرخة من إيران: "طهران تختنق"! (فيديو)

طهران تختنق ومواطنون يسألون: أليست المحطة النووية لتوليد الطاقة فلماذا متخلفون عن أبسط احتياجاتنا؟

ليس فقط في فيروس كورونا يموت الإيرانيون، فأرواح أكثر من 40 ألف شخص سنوياً تزهق نتيجة التلوث الذي يضرب المدن الإيرانية وعلى رأسها طهران، السبب الرئيسي للتلوث هو المركبات الثقيلة والدراجات البخارية ومصافي النفط ومحطات الطاقة بحسب معطيات البنك الدولي.

لطالما كان الأمر أشبه بضرورة الإختيار بين السيء والأسوأ، والآن وصل الأمر إلى إنقطاع التيار الكهربائي واستخدام المازوت، كل هذه الأشياء هي أهم الاحتياجات الأساسية لكل إنسان.

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