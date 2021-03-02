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منظمة الصحة العالمية: اللقاحات بدأت تظهر تأثيرا على كورونا

Lebanon 24
02-03-2021 | 06:20
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أعلن مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل رايان، ان "المنظمة بدأت ترى بيانات تظهر أن اللقاحات تؤثر على فيروس كورونا"، مشيراً الى انه "سيكون من السابق لأوانه ومن غير الواقعي الاعتقاد بأننا سننتهي من هذا الفيروس بحلول نهاية العام، إلا أنه يمكننا تقليل حالات دخول المستشفى والوفيات والأمراض الخطيرة بحلول نهاية العام".

 

بدوره، أوضح مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، ان "عدد إصابات فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم زاد في الأسبوع الماضي لأول مرة منذ سبعة أسابيع"، معتبرا أن الزيادة "محبطة لكنها ليست مفاجئة".

المصدر: وكالات
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