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منظومات روسية صدت غارة إسرائيلية قرب دمشق.. هذه التفاصيل

Lebanon 24
02-03-2021 | 06:27
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قال مصدر عسكري مطلع إن منظومات "بانتسير-إس"  و"بوك إم 2 "، تصدت للضربات الجوية الإسرائيلية على ضواحي دمشق الأخيرة. 

وأضاف المصدر، بحسب "روسيا اليوم"، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية هذه، أثبت فعاليتها ونجاعتها خلال هذه الغارة الإسرائيلية.

ومساء يوم الأحد، قامت طائرات حربية إسرائيلية من طراز "إف 16" من فوق هضبة الجولان المحتلة، بإطلاق صواريخها على مطار دمشق الدولي وبعض القرة قرب العاصمة السورية.

واعترضت بطاريات الدفاع الجوي السورية، الصواريخ الموجهة الإسرائيلية.

وقال المصدر: "بواسطة وسائط الدفاع الجوي السورية من طراز بانتسير-إس، وبوك إم 2، تم تدمير الصواريخ التي أطلقتها الطائرات الإسرائيلية، ومنعتها من الوصول إلى أهدافها، مما يؤكد الكفاءة العالية لأنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات".

وشدد المصدر، على أنه لم تقع أية خسائر في الأفراد والمعدات، بين عناصر الجيش السوري.
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