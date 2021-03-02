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هكذا علّقت كارلا بروني على الحكم بسجن ساركوزي.. وصورة تشعل إنستغرام

Lebanon 24
02-03-2021 | 07:00
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علقت عارضة الأزياء كارلا بروني، زوجة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، على صدور الحكم بسجن زوجها في قضية "التنصت".

وكتبت بروني على صفحتها في "إنستغرام": "النضال سيستمر. الحقيقة ستظهر". ونشرت زوجة الرئيس الأسبق صورة لهما أرفقتها بهاشتاغ "الظلم".
 
كما نشرت بروني صورة رومانسية لها إلى جانب زوجها. وتفاعل الناشطون بشكل واسع مع منشور بروني. 
 
وفي وقت سابق من أمس الاثنين، أصدر القضاء الفرنسي حكمه على ساركوزي بالسجن 3 سنوات منها سنة واحدة نافذة، بتهمة الفساد واستغلال النفوذ فيما تسمى بقضية "التنصت". وأدين الرئيس الفرنسي الأسبق بوعده بمساعدة قاض سابق في الحصول على وظيفة في موناكو مقابل الحصول على معلومات سرية حول تحقيق استهدفه، بمساعدة خط هاتفي مسجل باسم بول بيسموث.

ونفى ساركوزي، الذي قاد فرنسا من 2007 إلى 2012، ارتكاب أي مخالفات، وأمامه عشرة أيام لاستئناف الحكم.
المصدر: روسيا اليوم
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