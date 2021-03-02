عربي-دولي

بايدن لن يصرف جهده على قضية عمرها أكثر من 70 عاماً فشل أسلافه بحلها

Lebanon 24
02-03-2021 | 07:00
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كتب مسعود معلوف في  "الجمهورية": هناك صعوبة في حصول أي تحرّك أميركي مهم في سياسة الإدارة الجديدة تجاه القضية الفلسطينية. إذ أنّ انتخابات تشريعية ستجري في إسرائيل بعد أقل من شهر، سيتحدّد بموجبها ما إذا كان نتنياهو سيبقى رئيساً للحكومة أم سيتولى المسؤولية أحد سواه. كما أنّ من المقرر أن تجري انتخابات تشريعية في السلطة الوطنية الفلسطينية في 22 أيار المقبل وانتخابات رئاسية في نهاية تموز. وعليه، فمن الطبيعي ان لا تُقدم الإدارة الأميركية على اتخاذ أي قرارات قد يكون لها انعكاسات على الأرض في المستقبل القريب.

 

 من غير المتوقع ان ترى القضية الفلسطينية المزمنة حلاً جذرياً قريباً لها، وكل ما ستحاوله إدارة بايدن هو تجنّب تفاقم الأمور بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية مع تشجيع الفريقين على الحفاظ على خطوط التواصل بينهما، إذ أنّ بايدن لن يصرف جهده على قضية عمرها أكثر من 70 عاماً فشل أسلافه في حلها، بل إنّه سيخصّص جهوده للسعي الى رأب الصدع في المجتمع الأميركي، وذلك أمر شديد الصعوبة في ظلّ الإنقسام الحاد السائد حالياً، ولمعالجة أوضاع الإقتصاد الوطني وجائحة كورونا، وكذلك لإعادة هيبة الولايات المتحدة واحترامها في العالم وعلاقاتها مع الصين وروسيا، بالإضافة الى ما يتطلبه الملف النووي الإيراني وملحقاته من جهد ووقت.

 

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المصدر: الجمهورية
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