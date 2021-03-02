عربي-دولي

جواز سفر تطعيم رقمي.. في هذه البلدان

Lebanon 24
02-03-2021 | 09:30
A-
A+
Doc-P-798729-637502684328691925.jpg
Doc-P-798729-637502684328691925.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن المفوضية ستقدم اقتراحا في آذار بشأن إنشاء جواز سفر تطعيم على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وذكرت في مؤتمر عبر الفيديو مع مشرعين ألمان محافظين: "فيما يتعلق بالسؤال عن الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه جواز السفر الرقمي الأخضر: سنقدم اقتراحا تشريعيا في آذار". 
المصدر: وكالات
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
19:49 | 2021-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:02 | 2021-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:46 | 2021-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:04 | 2021-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2021-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:32 | 2021-03-02
12:00 | 2021-03-02
11:30 | 2021-03-02
11:00 | 2021-03-02
10:30 | 2021-03-02
10:00 | 2021-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website