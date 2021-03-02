جواز سفر تطعيم رقمي.. في هذه البلدان

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن المفوضية ستقدم اقتراحا في آذار بشأن إنشاء جواز سفر تطعيم على مستوى الاتحاد الأوروبي.



وذكرت في مؤتمر عبر الفيديو مع مشرعين ألمان محافظين: "فيما يتعلق بالسؤال عن الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه جواز السفر الرقمي الأخضر: سنقدم اقتراحا تشريعيا في آذار".