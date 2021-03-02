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فاوتشي يحذر من "إجراء خطير" مع لقاح كورونا

Lebanon 24
02-03-2021 | 10:00
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أبلغ كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي صحيفة واشنطن بوست بأنه لا بد لواشنطن الالتزام باستراتيجية الجرعتين من لقاحي فايزر/بيونتك ومودرنا للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال فاوتشي إن تأجيل جرعة ثانية من أجل تطعيم مزيد من الأميركيين ينطوي على مخاطر.
وحذر من أن التحول إلى استراتيجية الجرعة الواحدة قد يحد من مدى وقاية المواطنين من الفيروس ويمكن من انتشار سلالاته الجديدة الأكثر قدرة على العدوى وربما يزيد شكوك الأميركيين المترددين بالفعل من أخذ اللقاح.
وأفاد فاوتشي في تقرير نشرته واشنطن بوست في وقت متأخر من مساء الاثنين: "نحن نبلغ الناس بأن (الجرعتين) هما ما ينبغي لكم أخذه. ثم نقول عفوا. غيرنا رأينا".

وكان فاوتشي قال، الأحد، إنه يشجع الأميركيين على قبول أي من اللقاحات الثلاثة المتاحة، ومنها جونسون آند جونسون الذي نال الموافقة في الآونة الأخيرة.
وأقرت الإدارة الأميركية لقاح جونسون آند جونسون أحادي الجرعة، السبت، ليكون ثالث لقاح متاح في الولايات المتحدة بعد فايزر/بيونتك ومودرنا ثنائيي الجرعة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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