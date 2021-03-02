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عربي-دولي
بسبب الأناناس.. توتر بين الصين وتايوان
Lebanon 24
02-03-2021
|
10:30
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نفت الصين اتهامات تايوان بأن حظر الأناناس من الجزيرة يتعلق بالسياسة، قائلة إن الأمر يتعلق بالأمن البيولوجي فقط، في حرب كلامية متصاعدة زادت من التوترات القائمة.
وأعلنت الصين الحظر الأسبوع الماضي، وقالت إن "كائنات ضارة" يمكن أن تأتي مع الفاكهة، مما يهدد الزراعة في الصين، فيما تقول تايوان بالمقابل إنه لا عيب في أناناسها وإن بكين تستخدم الفاكهة كطريقة أخرى لإكراه الجزيرة.
وقال مكتب شؤون تايوان في الصين إن القرار "منطقي وضروري تماما"، وإن الجمارك تتحمل مسؤولية منع الأمراض التي تنقلها النباتات من دخول البلاد.
وقال إن "سلطات تايوان تعمدت تحريف القضايا الفنية وتفسيرها بشكل ضار، واغتنمت الفرصة لمهاجمة البر الرئيسي وتشويه سمعته".
وتشتهر تايوان، الجزيرة شبه الاستوائية بزرعة فواكه مزدهرة تم تطويرها عندما كانت مستعمرة يابانية، وفي العام الماضي ذهب أكثر من 90% من تصدير الأناناس إلى الصين، فيما طلبت الحكومة من الشركات التايوانية إجراء عمليات شراء بالجملة والبحث عن أسواق تصدير بديلة.
وكثفت الصين ضغوطها لحمل تايوان على قبول السيادة الصينية، بما في ذلك تحليق طائرات مقاتلة وقاذفات قنابل بشكل منتظم بالقرب من تايوان أو في منطقة تحديد دفاعها الجوي.
المصدر:
وكالات
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