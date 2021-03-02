عربي-دولي

بعيداً من الأضواء.. ترامب وميلانيا تلقيا لقاح كورونا قبل مغادرة البيت الأبيض

Lebanon 24
02-03-2021 | 11:30
A-
A+
Doc-P-798757-637502732167636200.jpg
Doc-P-798757-637502732167636200.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أفاد مقربون من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، امس الاثنين، أنه وزوجته ميلانيا تلقيا لقاحا مضادا لفيروس كورونا، بعيدا من الأضواء في كانون الثاني الماضي عندما كانا لا يزالان في البيت الأبيض.

 

وبحسب تصريحات مقرب من ترامب، نقلها لوكالة "فرانس برس"، فإن ترامب والسيدة الأولى السابقة تلقّيا اللّقاح في البيت الأبيض في كانون الثاني دون مزيد من التفاصيل.

 

هذا وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، في وقت سابق، أن بلاده ستأمن لقاحات ضد فيروس كورونا لـنحو 300 مليون أمريكي بنهاية شهر تموز المقبل.

 

وقال: "لقد وقعنا بعد ظهر اليوم عقدًا نهائيًا للحصول على 100 مليون جرعة من لقاح مودرنا و 100 مليون جرعة من لقاح فايزر".

 

ولفت بايدن إلى أن اللقاح آمن، مؤكدا "لقاح كورونا آمن وقد أخذته بنفسي ونحتاج إلى تلقيح عدد أكبر من الناس للتغلب على هذه الجائحة".

 

 

المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
19:49 | 2021-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:02 | 2021-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:46 | 2021-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:04 | 2021-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2021-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:32 | 2021-03-02
12:00 | 2021-03-02
11:00 | 2021-03-02
10:30 | 2021-03-02
10:00 | 2021-03-02
09:45 | 2021-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website