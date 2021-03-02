بعيداً من الأضواء.. ترامب وميلانيا تلقيا لقاح كورونا قبل مغادرة البيت الأبيض

أفاد مقربون من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، امس الاثنين، أنه وزوجته ميلانيا تلقيا لقاحا مضادا لفيروس كورونا، بعيدا من الأضواء في كانون الثاني الماضي عندما كانا لا يزالان في البيت الأبيض.

وبحسب تصريحات مقرب من ترامب، نقلها لوكالة "فرانس برس"، فإن ترامب والسيدة الأولى السابقة تلقّيا اللّقاح في البيت الأبيض في كانون الثاني دون مزيد من التفاصيل.

هذا وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، في وقت سابق، أن بلاده ستأمن لقاحات ضد فيروس كورونا لـنحو 300 مليون أمريكي بنهاية شهر تموز المقبل.

وقال: "لقد وقعنا بعد ظهر اليوم عقدًا نهائيًا للحصول على 100 مليون جرعة من لقاح مودرنا و 100 مليون جرعة من لقاح فايزر".

ولفت بايدن إلى أن اللقاح آمن، مؤكدا "لقاح كورونا آمن وقد أخذته بنفسي ونحتاج إلى تلقيح عدد أكبر من الناس للتغلب على هذه الجائحة".