عربي-دولي

جنرال أميركي يكشف: "صواريخ 2020" كادت تشعل حربا مع إيران!

Lebanon 24
02-03-2021 | 21:00
A-
A+
Doc-P-798774-637502773422181300.JPG
Doc-P-798774-637502773422181300.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشرت وسائل إعلام أميركية لقطات جديدة تظهر لحظات تساقط الصواريخ الإيرانية على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق، قبل أكثر من عام، إثر اغتيال الجنرال الإيراني، قاسم سليماني قرب مطار بغداد.

 

ويأتي نشر هذه الفيديوهات في وقت يتصاعد فيه التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة، خصوصا في العراق، مع استئناف قوات عراقية موالية لإيران شن هجمات على منشآت فيها قوات أميركية.

 

وردت الولايات المتحدة قبل أيام بقصف أهداف تابعة لـ "ميليشيات" عراقية داخل سوريا، وتعهدت بأن تدفع إيران الثمن.

 

وأظهرت اللقطات التي نشرتها شبكة "سي بي أس" الأميركية لحظات تساقط الصواريخ المحملة بروؤس متفجرة كبيرة كالمطر على قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار غربي العراق.

 
 

ويبدو أن هذه اللقطات التقطت من طائرة مسيرة كانت تحلق فوق المكان، والصور جاءت بالأبيض والأسود.

 

 
 

وقال الجنرال في قوات مشاة البحرية الأميركية، فرانك ماكينزي، إنه لولا خطة الإخلاء التي نفذت على وجه السرعة، لسقط ما بين 100- 150 قتيلا بين الجنود، إضافة إلى 20- 30 طائرة.

 

وأشار إلى أنه لو لم يأمر بإخلاء الجنود فورا لوقعت حرب بين واشنطن وطهران.

 

ويتمركز في قاعدة عين الأسد الجوية العراقية أكثر من 2000 جندي أميركي، ومع بدء الهجوم كانوا قد تمركزوا في مخابئ مضادة للقنابل والصواريخ.

 

وأضاف الجنرال الأميركي أن 100 جندي أميركي أصيبوا فقط إصابات طفيفة مثل  الارتجاج، مؤكدا أنه كانت هناك خطة انتقامية في حال سقوط قتلى.

 

وأظهرت لقطات بعد الهجوم حفرا كبيرة في الأرض وتضرر بعد المنشآت في القاعدة، لكن الجيش الأميركي لم يكشف حينها الكثير من التفاصيل.

المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:59 | 2021-03-02
23:30 | 2021-03-02
23:00 | 2021-03-02
22:30 | 2021-03-02
22:00 | 2021-03-02
21:30 | 2021-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website