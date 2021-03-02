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السعودية تضع شرطاً أساسياً لأداء فريضة الحج هذا العام

Lebanon 24
02-03-2021 | 12:32
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أعلنت وزارة الصحة السعودية أنه يتعين على المسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام إثبات حصولهم على لقاح فيروس كورونا.

وذكرت الحكومة أنها ستعتبر التلقيح "شرطا رئيسيا" لأداء مناسك الحج.

لم يحدد البيان ما إذا كان الحج، الذي يؤديه نحو مليوني مسلم من جميع أنحاء العالم، سيستبعد مرة أخرى الحجاج من خارج المملكة لمنع انتشار العدوى.

ونقلت صحيفة عكاظ عن تعميم أصدره وزير الصحة توفيق الربيعة تأكيده على ضرورة الإعداد المبكر لتأمين القوى العاملة المطلوبة لتشغيل المرافق الصحية في المشاعر المقدسة ومنافذ دخول الحجاج وتكوين لجنة لقاحات كورونا للمشاركين في موسم الحج والعمرة.

وسمح المسؤولون السعوديون العام الماضي لعدد محدود للغاية من الحجاج من داخل المملكة فقط بأداء فريضة الحج وسط تفشي الوباء.

ومن المقرر البدء في مناسك الحج، الذي يستمر خمسة أيام، في نهاية تموز المقبل.
المصدر: الحرة
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