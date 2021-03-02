إعلام عبري: اتصالات إسرائيلية لتأسيس "تحالف إقليمي" بمشاركة عربية!

زعمت وسائل إعلام عبرية أنّ إسرائيل تجري اتصالات لتأسيس "تحالف دفاعي إقليمي بمشاركة عربية في ظلّ التهديد الإيراني".

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" عن هيئة البثّ الإسرائيلية "مكان" إشارتها إلى أنّ "التقارير حول محادثات مسؤولين إسرائيليين في القدس تزايدت في الأيام الأخيرة، مع نظرائهم في عواصم عربية".وأوضحت أنّ أبرز هذه المحادثات "كانت تلك التي نشرت في وسائل الإعلام، وهي المكالمة الهاتفية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وولي عهد مملكة البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولقاء وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني".