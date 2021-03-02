17
o
بيروت
17
o
طرابلس
13
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
15
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
شكري التقى نظيرته السودانية: على إثيوبيا إظهار حسن النية بشأن "سدّ النهضة"
Lebanon 24
02-03-2021
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيرته السودانية، مريم الصادق المهدي، أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل "سدّ النهضة" الإثيوبي.
وأوضح الوزيران جاء خلال مباحثات أجرياها في العاصمة المصرية القاهرة أهمية أن يحقق الاتفاق مصالح الدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان ويحد من أضرار هذا المشروع على دولتي المصب.
وأكد البلدان أن لديهما إرادة سياسية ورغبة جادة لتحقيق هذا الهدف في أقرب فرصة ممكنة، كما طالبا إثيوبيا بـ"إبداء حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعالة من أجل التوصل لهذا الاتفاق".
كما أعرب الوزيران عن القلق إزاء تعثر المفاوضات التي تمت برعاية الاتحاد الأفريقي، وشددا على أن "قيام إثيوبيا بتنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة بشكل أحادي سيشكل تهديدا مباشراً للأمن المائي لجمهورية مصر العربية ولجمهورية السودان، وخاصة فيما يتصل بتشغيل السدود السودانية ويهدد حياة 20 مليون مواطن سوداني".
وأكدا على أن هذا الإجراء سيعد خرقا ماديا لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 آذار 2015.
وأكد الوزيران كذلك على تمسكهما بالمقترح الذي تقدمت به جمهورية السودان ودعمته جمهورية مصر العربية حول تطوير آلية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الإفريقي من خلال تشكيل رباعية دولية تقودها وتسييرها جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي وتشمل كلا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتوسط في المفاوضات، حيث دعا البلدان هذه الأطراف الأربعة لتبني هذا المقترح والإعلان عن قبولها له وإطلاق هذه المفاوضات في أقرب فرصة ممكنة.
المصدر: وكالات
تابع
الأكثر قراءة
عادل إمام على جهاز التنفس وهذه تفاصيل حالته الصحية
Lebanon 24
عادل إمام على جهاز التنفس وهذه تفاصيل حالته الصحية
19:49 | 2021-03-01
01/03/2021 07:49:51
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تتحقق تسعيرة "بنك أوف أميركا" للدولار في لبنان؟
Lebanon 24
هل تتحقق تسعيرة "بنك أوف أميركا" للدولار في لبنان؟
06:10 | 2021-03-02
02/03/2021 06:10:29
Lebanon 24
Lebanon 24
حليمة طبيعة تكشف عن اصابتها بورم في رأسها.. وكلمات مؤثرة لزوجها!
Lebanon 24
حليمة طبيعة تكشف عن اصابتها بورم في رأسها.. وكلمات مؤثرة لزوجها!
21:04 | 2021-03-01
01/03/2021 09:04:19
Lebanon 24
Lebanon 24
قفزة كبيرة للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
قفزة كبيرة للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
20:46 | 2021-03-01
01/03/2021 08:46:56
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة سيدة وجرح زوجها وفقدان طفلهما في حادث.. البحث جارٍ عنه في النهر
Lebanon 24
وفاة سيدة وجرح زوجها وفقدان طفلهما في حادث.. البحث جارٍ عنه في النهر
18:20 | 2021-03-01
01/03/2021 06:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:00 | 2021-03-02
واشنطن تفرض عقوبات على 7 مسؤولين روس
17:00 | 2021-03-02
وفاة امرأة بنزيف في المخ بعد أيام من التطعيم بلقاح كورونا
16:00 | 2021-03-02
هل تخفف المانيا اجراءات كورونا؟
14:30 | 2021-03-02
اقالة سفيرة الفليبين في البرازيل... ما هو السبب؟
14:00 | 2021-03-02
إعلام عبري: اتصالات إسرائيلية لتأسيس "تحالف إقليمي" بمشاركة عربية!
13:30 | 2021-03-02
طوكيو تتسلّم شخصَيْن متهمين بالمساعدة في تهريب كارلوس غصن من اليابان!
فيديو
مشهدٌ يحبس الأنفاس.. شاب ينقذ طفلة سقطت من الطابق 12! (فيديو)
Lebanon 24
مشهدٌ يحبس الأنفاس.. شاب ينقذ طفلة سقطت من الطابق 12! (فيديو)
18:00 | 2021-03-02
02/03/2021 18:20:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن حاسب يمكن استبدال وتحديث معظم أجزائه (فيديو)
Lebanon 24
الكشف عن حاسب يمكن استبدال وتحديث معظم أجزائه (فيديو)
18:00 | 2021-03-02
02/03/2021 18:20:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"ميلان" يحسم قمّة الجولة 24 من الدوري الإيطالي أمام "روما"! (فيديو)
Lebanon 24
"ميلان" يحسم قمّة الجولة 24 من الدوري الإيطالي أمام "روما"! (فيديو)
21:00 | 2021-03-01
02/03/2021 18:20:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact