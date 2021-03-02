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عربي-دولي
هل تخفف المانيا اجراءات كورونا؟
Lebanon 24
02-03-2021
|
16:00
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اقترحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل السماح بمزيد من التواصل بين العائلات اعتبارا من الأسبوع المقبل، في إطار خطط لتخفيف تدريجي للقيود المرتبطة بفيروس كورونا في البلد الذي أنهكته الجائحة، بحسب مسودة اطلعت عليها "وكالة الصحافة الفرنسية" اليوم.
وسيسمح مجددا بالاجتماعات الخاصة بين عائلتين على ألا تتعدى الـ5 بالغين، "اعتبارا من 8 آذار" بحسب الوثيقة. وتقترح أيضا إعادة فتح محال بيع الزهور والمكتبات والحدائق قريبا.
ولم يحصل النص على موافقة مسؤولي المقاطعات الألمانية الـ16، ومن المقرر أن يجروا محادثات مع ميركل.
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