واشنطن تفرض عقوبات على 7 مسؤولين روس

فرضت الولايات المتحدة، اليوم، عقوبات على 7 مسؤولين كبار روس، معلنة أن أجهزتها الاستخباراتية خلصت إلى "وقوف موسكو خلف عملية تسميم المعارض أليكسي نافالني" الذي يقضي حاليا عقوبة بالسجن.

وأعلن مسؤول أميركي كبير أن "أجهزة الاستخبارات خلصت بثقة عالية إلى أن ضباطا في أجهزة الأمن الفيدرالية الروسية استخدموا غاز أعصاب يعرف بنوفيتشوك لتسميم المعارض الأبرز للكرملين أليكسي نافالني في 20 آب 2020"، مجددا الدعوة إلى "الإفراج الفوري عنه ومن دون شروط".