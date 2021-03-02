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عربي-دولي
وفاة امرأة بنزيف في المخ بعد أيام من التطعيم بلقاح كورونا
Lebanon 24
02-03-2021
|
17:00
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قالت وزارة الصحة اليابانية، إن سيدة في الستينات توفيت إثر إصابتها بنزيف في المخ بعد 3 أيام من تلقيها لقاح "فايزر" المضاد لمرض كوفيد-19، مضيفة أنه قد لا تكون هناك صلة بين الأمرين.
وذكرت الوزارة أن المرأة تلقت التطعيم يوم الجمعة ثم اشتبه الأطباء في تعرضها لنزيف في المخ يوم الاثنين، أي بعد ثلاثة أيام. وأضافت أنها أول وفاة مسجلة في اليابان بعد التطعيم.
ونقلت الوزارة عن توموهيرو موريو، وهو طبيب يقدم استشارات للحكومة، قوله "نزيف المخ الذي يشتبه في أنه سبب الوفاة يشيع نسبيا في الأربعينات إلى الستينات من العمر، وفي هذه الحالة واستنادا إلى أمثلة في الخارج، لا يبدو أن ثمة صلة بين نزيف المخ ولقاح كورونا".
وأضاف "قد تكون مصادفة، لكن هناك حاجة لجمع المزيد من المعلومات وإجراء تقييم في مجموعات عمل مرتقبة".
وكانت شركة "فايزر" قالت في نوفمبر إن كفاءة لقاحها ثابتة في مختلف المراحل العمرية والأعراق، مضيفة أنه لا توجد آثار جانبية كبيرة، وهو مؤشر على إمكانية نشر برنامج التطعيم على نطاق واسع في أنحاء العالم.
المصدر: روسيا اليوم
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