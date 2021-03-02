عربي-دولي

موسكو تدرس إمكانية تسليم دفعة مجانية من لقاح "سبوتنيك V" لأفغانستان

Lebanon 24
02-03-2021 | 19:30
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صرح مسؤول روسي رفيع المستوى بأن موسكو تدرس مسألة نقل دفعة مجانية من لقاح "سبوتنيكV " المضاد لفيروس كورونا إلى كابل لتطعيم موظفي مجلس النواب بالبرلمان الأفغاني.

وقال زامير كابولوف، الممثل الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان ومدير الدائرة الثانية لآسيا بوزارة الخارجية الروسية في حوار مع وكالة "تاس" اليوم الثلاثاء: "ندرس طلبا وصلنا من مجلس النواب الأفغاني بشأن توريد دفعة محدودة من سبوتنيك مجانا لتطعيم العاملين في البرلمان الأفغاني".

وأوضح الدبلوماسي أن مسألة توفير اللقاح تم تناولها خلال زيارة قام بها وزير الخارجية الأفغاني محمد حنيف أتمار مؤخرا إلى موسكو، مع أنه "لم يتم التوصل إلى اتفاقات محددة بهذا الشأن حتى الآن".
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