أمير الكويت يُصدر مرسوماً لتشكيل حكومة جديدة

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، أصدر مرسوماً، اليوم، بالموافقة على حكومة جديدة.



وتتولى الحكومة الحالية مهمة تسيير الأعمال منذ استقالتها في يناير كانون الثاني بعد أزمة مع البرلمان.