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ساركوزي يعلن استعداده لمقاضاة فرنسا أمام محكمة أوروبية لإثبات براءته

Lebanon 24
02-03-2021 | 23:30
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أعلن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، عن استعداده للذهاب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لإثبات براءته، بعد إدانته بتهم الفساد من قبل القضاء الفرنسي يوم أمس الاثنين.

وفي تصريح لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، قال ساركوزي: "لقد استأنفت القرار (القضائي)، وربما سأضطر لمواصلة هذه المعركة حتى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".

وأضاف: "سيكون ذلك مؤلما بالنسبة لي أن أضطر إلى إدانة بلدي، لكنني مستعد لذلك لأن هذا سيكون ثمن الديمقراطية".

وأشار إلى أنه لن يترشح للرئاسة في عام 2022 لكنه سيعلن تأييد مرشح في الوقت المناسب".
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