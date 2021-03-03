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ارتفاع في معدلات عدم الرضا عن اداء بايدن

Lebanon 24
03-03-2021 | 06:06
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كتب جوناثان برنستين في " الشرق الاوسط":منذ شهر، كانت التقديرات المبدئية الخاصة بمستوى الرضا عن أداء جو بايدن طبيعية بالنظر إلى وضعه كرئيس جديد. لكن ما من شيء آخر هناك يميزها. مع ذلك، الأمر غير الاعتيادي كان هو التقديرات الأولية لعدم الرضا عن أداء بايدن، حيث كانت أعلى من التقديرات الخاصة بأداء أي رئيس باستثناء ترمب في فترة استطلاعات الرأي الأولية لأداء الرؤساء. وبعد مرور شهر، بالكاد تشير بيانات برنامج الاستطلاع الخاص بالموقع الإلكتروني «فايف ثيرتي إيت» باتجاه الرضا عن أداء بايدن، حيث تم تقدير نسبة الرضا عن أدائه بـ54.2 في المائة حينها، ووصلت إلى 54.4 في المائة الآن.
على الجانب الآخر، ارتفع مستوى عدم الرضا عن أدائه من 34.7 في المائة في نهاية شهر كانون الثاني إلى 38.3 في المائة مطلع شهر آذار. ربما لا يعدو ذلك كونه مجرد إزعاج إحصائي، فقد بدأ بايدن فعلياً عند 36 في المائة، وتحسن قليلاً خلال الأيام القليلة الأولى، ثم بدأ في التراجع ببطء منذ ذلك الحين؛ لكنه في كل الأحوال لم يقترب من مستوى ترمب، الذي بلغت نسبة عدم الرضا عن أدائه 50.1 في المائة في بداية مدته الرئاسية، لكن يظل مستوى عدم الرضا عن أدائه في الوقت ذاته أعلى مقارنة بغيره من الرؤساء في بداية فتراتهم الرئاسية.
المصدر: الشرق الأوسط
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