إعادة تشغيل العلاقات الإيرانية ـ الأميركية

كتب عبد المنعم سعيد في "الشرق الاوسط": في العلاقات بين الولايات المتحدة ودول العالم، فإنَّ بايدن وجماعته لجأوا إلى تعبير مستعار من الكومبيوتر، وهو الذي عندما يُخْتَرق أو يعجز عن الحركة، فإن المستخدم يلجأ إلى عملية لإعادة التشغيل أو Resetting، وفحواها العودة إلى برامج التشغيل الرئيسية لكي تعود للعمل مرة أخرى بعد أن تتخلص مما عطلها أو جعلها تعمل بلا كفاءة أو تسير في مسارات غير صحيحة.

نشر سانام فاكيل مقالاً في مجلة «الشؤون الخارجية» الأميركية بعنوان «يتطلب الاستقرار في الشرق الأوسط أكثر من مجرد صفقة مع إيران» جاء فيه أن إدارة بايدن ترث مجموعة مألوفة من القضايا المتعلقة بإيران حيث تمتلك الدولة برنامجاً نووياً متقدماً وترسانة صواريخ باليستية وسياسة إقليمية لدعم المجموعات الشيعية في المنطقة، على رأسهم الحوثيون في اليمن الحوثيين.

العملية السياسية الأميركية كلها لم تنتهِ بعد، فإعادة التشغيل بدأت مع مصر من خلال الاتصال الذي جرى بين توني بلينكن وزير الخارجية الأميركي وسامح شكري وزير الخارجية المصري، حيث جرى التأكيد على استمرار العلاقات «الاستراتيجية» بين الطرفين، مع إشارة لموضوع حقوق الإنسان. إعادة تشغيل العلاقات السعودية الأميركية ربما تكون قلب السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، وهذه جرى فيها الاتصال بين بايدن والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للتأكيد على استمرار واشنطن على عهدها في الدفاع عن المملكة. إسرائيل بدأت فيها عملية التشغيل بسهولة من خلال إعادة التعامل مع الفلسطينيين، وتشجيع عمليات السلام والتطبيع الجارية في المنطقة؛ ولكنها كانت أكثر صعوبة مع نتنياهو الذي يريد إبقاء ورقة ضرب القدرات النووية الإيرانية في يده، وهو أمر ربما لا يغيب كثيراً عما تريده الولايات المتحدة التي تريد أن تجعل الموقف الإسرائيلي جزءاً من عصا عملية إعادة التشغيل مع إيران. في كل الأحوال، فإن القصة لا تزال في بدايتها، والمحلفون في العلاقات الدولية لم يطلقوا حكمهم على الاستراتيجية الأميركية بعد!