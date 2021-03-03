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عربي-دولي
لا كمامات والمؤسسات ستفتح.. قرار هام في ولاية أميركية
Lebanon 24
03-03-2021
|
07:00
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أعلن حاكم ولاية تكساس الأميركية، غريغ أبوت، أن الولاية ستلغي قرار ارتداء الكمامات، وستفتح جميع المؤسسات، لتصبح بذلك أكبر ولاية تنهي قرارا يهدف إلى منع انتشار فيروس كورونا.
وقال أبوت، إن تكساس ستتخلص أيضا من القيود المفروضة على تحديد عدد الزبائن الذين يمكنهم الدخول إلى المطاعم، مبينا أن القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 10 مارس.
وشدد على أن "إزالة التفويضات على مستوى الولاية لا ينهي المسؤولية الشخصية.. الأمر فقط الآن لم تعد هناك حاجة لتفويضات الدولة".
ويأتي القرار في الوقت الذي يخفف فيه حكام الولايات قيود فيروس كورونا، على الرغم من تحذيرات خبراء الصحة من أن الوباء لم ينته بعد.
هذا وشهدت ولاية تكساس انخفاضا في عدد الإصابات والوفيات، فيما وصلت حالات الاستشفاء إلى أدنى مستوياتها منذ تشرين الأول.
المصدر:
وكالات
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